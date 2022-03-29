Роналду высказался перед решающим стыковым матчем за выход на ЧМ в Катаре
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался перед финальным стыковым матчем за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Северной Македонии.
«Я призываю болельщиков — я хочу, чтобы на стадионе «Драгау» разразился ад. Вчера я ложился спать, думая, что хочу, чтобы на стадионе выключили музыку нашего национального гимна и позволили болельщикам петь его а капелла, чтобы показать нашу страсть, нашу силу и единство вокруг цели попасть на чемпионат мира.
Для нас эта игра — вопрос жизни и смерти. Мы несем ответственность за победу в этой игре», — цитирует Роналду Goal.
Финальный стыковой матч ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония состоится 29 марта, на стадионе «Драгау» в Португалии. Начало встречи — в 21:45 мск.
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