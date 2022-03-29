Эриксен будет капитаном Дании в матче с Сербией на стадионе, где пережил остановку сердца

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен будет капитаном своей национальной команды в товарищеском матче с Сербией. Голкипер Каспер Шмейхель, исполнявший роль капитана в прошлых матчах, захотел передать повязку хавбеку, информирует Daily Mail.

Игра пройдёт сегодня, 29 марта, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Именно на поле этого стадиона Эриксен пережил остановку сердца во время одного из матчей Евро-2020.

Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Зимой датчанин присоединился к английскому «Брентфорду».