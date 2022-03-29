Президент «Урала»: избежать финансовых трудностей помог трансфер Адамова в «Зенит»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

«Сейчас всё в порядке, долгов перед сотрудниками и футболистами у нас нет, мы всё вовремя платим. Избежать финансовых трудностей нам помог трансфер Арсена Адамова, за которого мы получили неплохие деньги, сумели заработать.

Есть ли понимание, когда состоится заседание Совета директоров и обсуждение финансового будущего команды? У нас заседание обычно проходит в мае. Понятно, что сейчас всем тяжело: и нам, и спонсорам. Если раньше люди могли как-то планировать свои действия на год вперёд, то сейчас планируют только завтрашний день. Соберёмся со всеми в мае, будем обсуждать ситуацию. Если Премьер-Лига рассчитается с нами по контрактам, которые мы уже заключили, и всё пойдёт так, как мы планировали, то мы сами сможем заработать 500-600 миллионов, без поддержки спонсоров.



Поэтому остаться в том же бюджете, что и в нынешнем сезоне, будет проще. Надеюсь, спонсоры помогут. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Но сейчас, ещё раз повторюсь, самое главное – решить задачу по сохранению прописки в Премьер-лиге, показывать хороший футбол, который будет нравиться всем», – приводит слова Иванова «Областная газета».