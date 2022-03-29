Рохус Шох покинул РФС и возглавил ПФЛ Казахстана

Бывший футболист Рохус Шох покинул Российский футбольный союз (РФС), где занимал посты председателя комитета массового футбола и советника президента. Специалист покинул РФС в связи с избранием на пост президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Казахстана.

«Это был действительно сложный выбор, который дался мне нелегко. Хочу поблагодарить своих коллег, с которыми на протяжении долгих лет работал в Российском футбольном союзе и МРО «Центр», и отдельно — руководство РФС, которое с пониманием и поддержкой отнеслось к моему решению принять участие в выборах президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Впереди — новый большой вызов. Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами — российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой.

Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс, и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект», — приводит слова Шоха официальный сайт РФС.