Рохус Шох покинул РФС и возглавил ПФЛ Казахстана

Бывший футболист Рохус Шох покинул Российский футбольный союз (РФС), где занимал посты председателя комитета массового футбола и советника президента. Специалист покинул РФС в связи с избранием на пост президента Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Казахстана.
«Это был действительно сложный выбор, который дался мне нелегко. Хочу поблагодарить своих коллег, с которыми на протяжении долгих лет работал в Российском футбольном союзе и МРО «Центр», и отдельно — руководство РФС, которое с пониманием и поддержкой отнеслось к моему решению принять участие в выборах президента Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
Впереди — новый большой вызов. Одной из своих задач на посту президента ПФЛК я, безусловно, вижу укрепление и комплексное развитие отношений между двумя дружественными футбольными сообществами — российским и казахстанским. Страны тесно взаимодействуют между собой во многих сферах, и футбол здесь не исключение: связь между союзами двух стран всегда была очень крепкой.
Надеюсь, что мое избрание придаст этим отношениям новый импульс, и уже в ближайшем будущем мы сможем реализовать не один совместный проект», — приводит слова Шоха официальный сайт РФС.
- 29 марта 2022
-
12:48
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:08
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:04
-
10:59
-
10:52
-
10:31
-
10:28
-
10:02
-
09:54
-
09:52
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:16
-
08:48
-
08:30
-
08:26
-
07:40
-
05:42
-
01:20
-
00:55
-
00:43
-
00:42
-
00:30
-
00:28
-
00:07
- 28 марта 2022
-
23:58