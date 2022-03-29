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Каррера: Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топовых клубах Италии

Каррера: Зобнин, Джикия и Бакаев стабильно бы играли в топовых клубах Италии
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал футболистов «Спартака», которые смогли бы заиграть в итальянском чемпионате.

«У меня в «Спартаке» не было лучшего игрока, у меня была команда, где каждый играл важную роль, позволяя любому игроку проявить себя в полной мере! Не уверен, что в «Спартаке» сейчас такая же атмосфера.

Кто из игроков «Спартака» мог бы играть в Италии? Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев — стабильно играли бы в топовых клубах Италии. Я думаю, что у них есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо выступать в Италии! Насчет Соболева не уверен, о нем у нас никто не знает. Он разве настолько хорош?» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

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