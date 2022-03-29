Лапорта: «Барселона» подписала двух игроков, но я пока не могу назвать их имена

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал активность клуба на трансферном рынке и уже совершённые сделки.

«Мы подписали двоих игроков на следующий сезон: один – полузащитник, другой – центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, речь идёт о подписании полузащитника «Милана» Франка Кессье и защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. Оба игрока присоединятся к сине-гранатовым в статусе свободных агентов, так как их соглашения с нынешними клубами истекают этим летом.

Ранее Лапорта заявил, что не планирует возвращать Месси в Каталонию, так как клуб заинтересован в построении команды из молодых игроков.