Лапорта: «Барселона» подписала двух игроков, но я пока не могу назвать их имена
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал активность клуба на трансферном рынке и уже совершённые сделки.
«Мы подписали двоих игроков на следующий сезон: один – полузащитник, другой – центральный защитник. Но мне не разрешено называть их имена», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, речь идёт о подписании полузащитника «Милана» Франка Кессье и защитника «Челси» Андреаса Кристенсена. Оба игрока присоединятся к сине-гранатовым в статусе свободных агентов, так как их соглашения с нынешними клубами истекают этим летом.
Ранее Лапорта заявил, что не планирует возвращать Месси в Каталонию, так как клуб заинтересован в построении команды из молодых игроков.
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