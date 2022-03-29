Мать Айртона – о возможном переходе сына во «Фламенго»: это большое счастье для нас

Ивелин Роке Дантас, мать защитника «Спартака» Айртона Лукаса, поделилась эмоциями от возможного возвращения сына в Бразилию. Сообщалось, что игрок близок к переходу во «Фламенго», однако официально сделка ещё не оформлена.
«Всему своё время. Это большое счастье для нас. У бога очень большие планы на твою жизнь, Айртон Лукас», — написала мать футболиста в соцсетях, прикрепив новость о вероятном переходе Айртона во «Фламенго».
Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.
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