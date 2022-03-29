Защитник сборной Уганды: я и не подозревал, что побил рекорд Роналду

Защитник сборной Уганды Бевис Мугаби рассказал, что не знал о том, как он побил рекорд нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по высоте прыжка.

«Честно говоря, я не подозревал, что сделал это, пока после игры мне не позвонил брат и не сказал, как высоко я прыгнул. Но в то время я особо на этом не зацикливался, так как моей целью было помочь команде набрать три очка.

Я рад, что это был победный гол, и мы получили жизненно важные очки, которые нам были нужны в то время», — цитирует Мугаби сайт Федерации футбола Уганды.

26-летний футболист прыгнул на дюйм выше португальца — на высоту 8 футов 6 дюймов над землей — и забил гол в матче шотландской Премьер-лиги в 2021 году, побив рекорд Роналду в 8 футов 5 дюймов, установленный во время игры «Ювентуса» с «Сампдорией» в 2019 году.