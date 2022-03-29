Дортмундская «Боруссия» собирается усилиться двумя нападающими из АПЛ

Дортмундская «Боруссия» рассматривает варианты усиления своей атакующей линии, и обе трансферные цели «шмелей» находятся в клубах АПЛ, сообщает 90min.

По информации источника, это нападающий «Челси» Тимо Вернер и форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий за «Севилью» на правах аренды.

Марсьяль был арендован «Севильей» у «Манчестер Юнайтед» в январе 2022 года до конца сезона. В восьми матчах за испанскую команду французский форвард забил один гол и отдал одну голевую передачу. Соглашение Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2024 году.



Напомним, Вернер перешёл в лондонский «Челси» в 2020 году. В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее Вернер защищал цвета «Штутгарта» и «РБ Лейпциг».