Саутгейт высказался о выступлениях Беллингема в Бундеслиге

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о выступлении полузащитника английской сборной Джуда Беллингема в составе дортмундской «Боруссии».
«Бундеслига, безусловно, является блестящей лигой для развития молодых игроков и тренеров. Но, конечно, уровень Премьер-лиги несомненно выше. Я думаю, мы видим это в еврокубках.
Каждый год наши лучшие команды доходят до финальных стадий Лиги чемпионов, финансовая мощь нашей лиги сметает всех остальных с ног, поэтому наши топ-клубы будут главными игроками в этих соревнованиях, как и раньше, что действительно было в последние годы.
Мы говорили с Джудом о его игре на этой неделе. Есть вещи, понятные для любого игрока, над которыми он должен работать, и для него есть некоторые особенности, которые мы ждем от него. Он чень мотивирован», — цитирует Саутгейта Mirror.
- 29 марта 2022
-
15:42
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:38
-
13:34
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:48
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:08
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:04
-
10:59
-
10:52
-
10:31
-
10:28
-
10:02
-
09:54
-
09:52
-
09:45