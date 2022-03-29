Саутгейт высказался о выступлениях Беллингема в Бундеслиге

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о выступлении полузащитника английской сборной Джуда Беллингема в составе дортмундской «Боруссии».

«Бундеслига, безусловно, является блестящей лигой для развития молодых игроков и тренеров. Но, конечно, уровень Премьер-лиги несомненно выше. Я думаю, мы видим это в еврокубках.



Каждый год наши лучшие команды доходят до финальных стадий Лиги чемпионов, финансовая мощь нашей лиги сметает всех остальных с ног, поэтому наши топ-клубы будут главными игроками в этих соревнованиях, как и раньше, что действительно было в последние годы.



Мы говорили с Джудом о его игре на этой неделе. Есть вещи, понятные для любого игрока, над которыми он должен работать, и для него есть некоторые особенности, которые мы ждем от него. Он чень мотивирован», — цитирует Саутгейта Mirror.