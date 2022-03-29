Российские футбольные клубы заплатили более 1,1 млрд рублей посредникам в 2021 году

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал данные о сумме вознаграждений посредникам за 2021 год. Российские футбольные клубы заплатили посредникам более 1,1 млрд рублей, € 23 млн и $ 143 тыс.

«В понедельник, 28 марта, на очередном заседании комиссии по работе с посредниками принято решение о публикации сведений о сумме вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году, составила 1 116 449 875,40 рублей, 143 500 долларов США, 23 381 569,98 евро», — сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, больше всех в РПЛ на услуги посредников потратил московский «Спартак». Соответствующий рейтинг был опубликован ранее.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».