Юрий Сёмин: Семак — лучший тренер в России на сегодняшний день

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером в России.
«Кто на сегодняшний день является лучшим тренером в России? Кто идет на первом месте — тот и лучший. Получается, Сергей Семак — лучший тренер в России на сегодняшний день.
Как отношусь к работе Алексея Березуцкого? Мы же говорим о сегодняшнем дне. Сегодня лучший тренер в России — Сергей Семак», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».
Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Специалист трижды приводил «Зенит» к золотым медалям в чемпионате России, а также дважды выигрывал Суперкубок России.
«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (43) и ЦСКА (42).
- 29 марта 2022
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