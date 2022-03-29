Юрий Сёмин: Семак — лучший тренер в России на сегодняшний день

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин назвал наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером в России.

«Кто на сегодняшний день является лучшим тренером в России? Кто идет на первом месте — тот и лучший. Получается, Сергей Семак — лучший тренер в России на сегодняшний день.

Как отношусь к работе Алексея Березуцкого? Мы же говорим о сегодняшнем дне. Сегодня лучший тренер в России — Сергей Семак», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Специалист трижды приводил «Зенит» к золотым медалям в чемпионате России, а также дважды выигрывал Суперкубок России.

«Зенит» набрал 48 очков в 22 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (43) и ЦСКА (42).