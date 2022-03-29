Песков: информация об отравлении Абрамовича не соответствует действительности

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что информация об отравлении владельца «Челси» и крупного российского предпринимателя Романа Абрамовича не соответствует действительности.

«Сообщения об отравлении Абрамовича? Это часть информационной кампании, часть информационных диверсий. Эти сообщения безусловно не соответствуют действительности, уже были заявления представителей того же Абрамовича. И, собственно, всех членов делегации сейчас показывают по экранам телевидения в Стамбуле», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщали, что у Абрамовича и двоих украинских дипломатов после проведения очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом покраснели, а затем стали слезиться глаза, а также начала шелушиться кожа на лице и руках.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.