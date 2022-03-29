Чалый: обратимся в РФС по поводу включения команд из Крыма в чемпионат России

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть вопрос включения команд из Крыма в чемпионат России.

«Напрашивается ли включение крымских команд в чемпионат России? На это надеемся, но пока никакой информации у нас нет. Никто из Российского футбольного союза пока не звонил. Ждем и надеемся на это. Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу.

Я пока этот вопрос изучаю через людей, которые могут информацию дать. Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Все-таки мы же территория РФ. Понятно, была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе.

Стоит ли обратиться с открытым письмом к Путину? Я думаю, что надо сначала в РФС обратиться, все-таки у Путина, как у президента, глобальные задачи. РФС занимается развитием футбола в регионах, а Крым и Севастополь являются как раз регионами России. Наверное, сначала надо обратиться в РФС. А вот если реакции не будет…» — приводит слова Чалого «Татар-информ».

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