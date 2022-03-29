Чалый: обратимся в РФС по поводу включения команд из Крыма в чемпионат России

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый заявил о намерении обратиться в РФС с просьбой рассмотреть вопрос включения команд из Крыма в чемпионат России.
«Напрашивается ли включение крымских команд в чемпионат России? На это надеемся, но пока никакой информации у нас нет. Никто из Российского футбольного союза пока не звонил. Ждем и надеемся на это. Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу.
Я пока этот вопрос изучаю через людей, которые могут информацию дать. Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Все-таки мы же территория РФ. Понятно, была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе.
Стоит ли обратиться с открытым письмом к Путину? Я думаю, что надо сначала в РФС обратиться, все-таки у Путина, как у президента, глобальные задачи. РФС занимается развитием футбола в регионах, а Крым и Севастополь являются как раз регионами России. Наверное, сначала надо обратиться в РФС. А вот если реакции не будет…» — приводит слова Чалого «Татар-информ».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 29 марта 2022
-
15:42
-
15:19
-
15:13
-
15:04
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:38
-
13:34
-
13:25
-
13:21
-
13:03
-
12:48
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:08
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:22
-
11:13
-
11:04
-
10:59
-
10:52
-
10:31
-
10:28
-
10:02
-
09:54
-
09:52
-
09:45