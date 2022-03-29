«Я люблю «Спартак». Дмитрий Комбаров заявил, что готов вернуться в клуб и играть бесплатно
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил о готовности вернуться в московский клуб и играть за него бесплатно.
«Принял бы предложение «Спартака», если бы такое поступило? Однозначно да. Потому что «Спартак» — это мой клуб. Я провел там большую часть своей профессиональной карьеры. Были и тяжелые моменты, и счастливые, и чемпионство. Я люблю «Спартак». Ни о каких бы деньгах речи не шло. Я готов играть бесплатно, почему бы и нет. Желание есть», — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».
Напомним, последним клубом Дмитрия Комбарова стали самарские «Крылья Советов». Сейчас футболист пребывает в статусе свободного агента.
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