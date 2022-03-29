Президент «ПСЖ» — о Суперлиге: все против этого — болельщики, СМИ, клубы

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не верит в возможность возрождения проекта Суперлиги.

«Что касается псевдо-Суперлиги, то её не существует. Ни первой версии, ни второй. Все против этого — болельщики, СМИ, клубы, маленькие и большие клубы. За неё выступает всего три клуба.

Странно то, что «Барселоне», «Реалу», «Ювентусу» сейчас нравится играть в турнирах УЕФА. Они участвуют в лучшем турнире. Я не думаю, что они потенциально могут сделать что-то подобное, воскресить Суперлигу, потому что в футболе есть единое мнение по поводу этого турнира», — цитирует Аль-Хелаифи RTE.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм Хотспур» (все — Англия), «Ювентус», «Интер» и «Милан» (все — Италия). Турнир должен был заменить Лигу чемпионов, однако участникам проекта пригрозили исключением из национальных турниров, и запуск сорвался.