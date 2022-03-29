Французское телевидение покажет фильм вместо матча сборной Португалии

Встреча сборная Португалии со сборной Северной Македонии была заменена в эфире французского телевидения после того, как телекомпания W9 приняла решение заменить стыковые отборочные матчи чемпионата мира показом классического фильма «Призрак» после вылета сборной Италии, сообщает Goal.

W9 должен был показать финальный матч на «Драгау» в прямом эфире и планировал, что Роналду будет изображён на превью встречи вместе со звездами «Пари-Сен-Жермен» Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаруммой.

Однако из-за вылета сборной Италии после матча с Северной Македонией французский канал переместил игру сборной Португалии на свой потоковый сервис, подтвердив, что это изменение связано со «спортивными новостями» в официальном заявлении.