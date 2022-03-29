Член делегации РФС Сорокин: не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА

Член делегации РФС Алексей Сорокин высказался о предстоящем конгрессе ФИФА в Дохе, который состоится 31 марта.

«Предполагается моё участие в конгрессе, ждём подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь ещё есть дела по чемпионату мира.



Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип — футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. По сведениям СМИ, на данном конгрессе будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС.

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