Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член делегации РФС Сорокин: не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА

Член делегации РФС Сорокин: не ожидаю радикальных действий от конгресса ФИФА
Комментарии

Член делегации РФС Алексей Сорокин высказался о предстоящем конгрессе ФИФА в Дохе, который состоится 31 марта.

«Предполагается моё участие в конгрессе, ждём подтверждения аккредитации. Ожидаю остальных наших делегатов в Дохе. Я здесь не только для конгресса, ведь ещё есть дела по чемпионату мира.

Я не ожидаю радикальных действий в отношении РФС. Есть принцип — футбол вне политики. К тому же федерацией футбола России не было сделано ничего, за что нас можно было бы исключить», – сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. По сведениям СМИ, на данном конгрессе будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
В повестке конгресса ФИФА нет вопроса об исключении РФС и изменении статуса организации
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022