Комментатор Александр Шмурнов покинул «Матч ТВ»

Комментатор Александр Шмурнов покидает «Матч ТВ», стороны приняли решение о прекращении сотрудничества, об этом сообщил генеральный продюсер канала Александр Тащин в своём телеграм-канале.
«Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вёл яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!
Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», — говорится в заявлении.
Ранее телеканал покинул другой комментатор Роман Нагучев. Сообщается, что по ещё одному известному комментатору ситуация неясна до конца, имя этого человека не называется.
- 29 марта 2022
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