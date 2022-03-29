Балотелли сделал ещё одну татуировку на лице. Фото

Экс-игрок сборной Италии Марио Балотелли, ныне выступающий за турецкий «Адана Демирспор», сделал себе ещё одну татуировку, сообщает Goal.
Балотелли пополнил коллекцию татуировок на лице, нанеся надпись «MB459» под глазом.
Фото: Соцсети Марио Балотелли
Бывший игрок «Интера», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» уже имеет ряд рисунков, украшающих различные части его тела. Над его глазом были набиты слова «Власть чёрных», а также крест на правой щеке и орлиное перо на другой стороне лица.
У Балотелли также есть рычащая морда гориллы на шее и буква «М». На груди игрок разместил цитату монгольского военачальника Чингисхана. Эта татуировка гласит: «Я наказание бога. Если бы вы не совершали великих грехов, бог не послал бы вам такое наказание, как я».
Напомним, Марио Балотелли не попал в итоговую заявку итальянской сборной на стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре, хотя и принимал участие в тренировочных сборах команды.
- 29 марта 2022
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