В МВД объяснили, почему применили физическую силу к игроку «Амкала» Маврину

В Министерстве внутренних дел (МВД) объяснили, почему применили физическую силу к игроку «Амкала» Василию Маврину.
«Сообщаю, что 26 марта по окончании товарищеского футбольного матча на стадионе «Заря» в г. Новосибирске между командой видеоблогеров «Амкал» и ветеранами «Новосибирска» один из игроков «Амкала» начал вести себя неадекватно по отношению к окружающим. На просьбу, озвученную организаторами мероприятия посредством громкой связи после завершения встречи об окончании игры и необходимости покинуть стадион,
мужчина начал призывать болельщиков запускать «волну» и не уходить со своих мест.
На просьбы и замечания сотрудников стадиона и службы охраны мужчина не реагировал, грубо выражался в их адрес. Прибывшими сотрудниками полиции гражданин был неоднократно предупреждён о необходимости прекращения противоправного поведения. На что мужчина отреагировал агрессивно, выразившись нецензурно в адрес полицейских.
На требование проследовать для дальнейшего разбирательства в отдел полиции он также ответил отказом и оказал сопротивление стражам порядка. В связи с чем к правонарушителю была применена физическая сила и специальные средства (наручники). Он был доставлен в Отдел полиции №7 «Ленинский» УМВД России по г. Новосибирску. В настоящее время гражданин отпущен», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в Новосибирском МВД.
- 29 марта 2022
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