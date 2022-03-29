Дмитрий Комбаров рассказал, что закрыл ресторан «Ромашка»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своём бизнесе.

«Я закрыл ресторан «Ромашка». Дам совет людям. Не занимайтесь тем, чего не умеете. Мы пришли в этот бизнес по фану. Мы не разбирались в этом, и интерес у нас быстро пропал. В итоге он закрылся из-за кризиса. Практически сколько вложил, столько и потерял. Потерял много, но обрёл бесценный опыт. Учился на своих ошибках. Очень дорогое обучение.

Пару раз на улице дрались. Но какого-то замеса не было. Мы не боялись людей, которые на нас наезжали в метро или в электричке. Мы не дрались на улице с кем-то прям по-настоящему. Дрались больше с ровесниками из команды. Чтобы узнать, кто здесь главный, вожак», — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».