Дмитрий Комбаров рассказал, что закрыл ресторан «Ромашка»
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о своём бизнесе.
«Я закрыл ресторан «Ромашка». Дам совет людям. Не занимайтесь тем, чего не умеете. Мы пришли в этот бизнес по фану. Мы не разбирались в этом, и интерес у нас быстро пропал. В итоге он закрылся из-за кризиса. Практически сколько вложил, столько и потерял. Потерял много, но обрёл бесценный опыт. Учился на своих ошибках. Очень дорогое обучение.
Пару раз на улице дрались. Но какого-то замеса не было. Мы не боялись людей, которые на нас наезжали в метро или в электричке. Мы не дрались на улице с кем-то прям по-настоящему. Дрались больше с ровесниками из команды. Чтобы узнать, кто здесь главный, вожак», — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».
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