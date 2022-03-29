Экс-игрок «МС» Яя Туре рассказал об отношениях с Гвардиолой после расистского скандала

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о главном тренере «горожан» Хосепе Гвардиоле. Напомним, четыре года назад ивуариец обвинил наставника в расизме, заявив, что у него «проблемы с африканцами».



«Ответил ли Гвардиола на письмо с извинениями, которое я отправил несколько лет назад? Я оставил это в прошлом и списал на ситуацию с ковидом.



Я хотел бы его увидеть, был бы очень рад. Мне нужно общаться с людьми, увлечёнными футболом. Я не разговаривал с ним, потому что у меня нет его номера.



Надеюсь, «Сити» выиграет Премьер-лигу, я болею за них, но всё очень непредсказуемо, «Ливерпуль» очень силён», — цитирует Туре Daily Mail со ссылкой на The Times.



После завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в украинском клубе «Олимпик» (Донецк) и в российской команде «Ахмат».

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