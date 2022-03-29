Капелло — о критиках Аллегри: всё равно, что говорить с глухими, копирующими Гвардиолу

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением о критике в адрес наставника туринского клуба Массимилиано Аллегри.



«Аллегри — умный человек, и он позволяет своей команде играть так, как она может. Не понимаю всей этой критики за победы со счётом 1:0. Это неуважение к тому, что сделал Аллегри. Это всё равно, что разговаривать с глухими людьми, которые копируют Гвардиолу. Аллегри — наиболее подходящий тренер для победы в Серии А», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.



Туринский «Ювентус» в 30 матчах набрал 59 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (66). Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».

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