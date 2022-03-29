Роналду: нам предстоит тяжёлый матч с Северной Македонией, они заслужили быть в стыках

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем финальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 с национальной командой Северной Македонии.



«Нам предстоит сыграть с Северной Македонией, люди, вероятно, думают, что Португалии будет легче.



По моему мнению, это будет очень сложный матч, потому что, если Северная Македония здесь, значит, они заслужили это. Тем не менее если мы покажем свой лучший футбол, как я говорил, при полной поддержке трибун, если зажжём на «Драгау», думаю, добьёмся хорошего результата», — приводит слова Роналду The Guardian.



Финальный стыковой матч ЧМ-2022 Португалия — Северная Македония состоится сегодня, 29 марта, на стадионе «Драгау» в Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Северная Македония.

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