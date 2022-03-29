Хулен Лопетеги отреагировал на информацию о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед».
«Моё решение ясно — я хочу остаться в «Севилье». Не сомневаюсь в этом», — приводит слова Лопетеги ABC de Sevilla.
Напомним, Лопетеги входил в список кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Среди других претендентов на пост числятся наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и Луис Энрике из сборной Испании.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона немецкий специалист займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
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