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Польша — Швеция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Польша — Швеция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45
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Сегодня, 29 марта, состоится финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Польши и Швеции. Команды встретятся на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Противостояние начнётся в 21:45 мск.

Победитель пары Польша — Швеция выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). Чехия стала третьей в группе Е с 14 очками, но вышла в стыки как одна из лучших команд на третьем месте.

В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

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