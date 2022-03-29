Польша — Швеция: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

Сегодня, 29 марта, состоится финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Польши и Швеции. Команды встретятся на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Противостояние начнётся в 21:45 мск.
Победитель пары Польша — Швеция выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). Чехия стала третьей в группе Е с 14 очками, но вышла в стыки как одна из лучших команд на третьем месте.
В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.
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