«Реал» определился с наследником 36-летнего Модрича. За игрока хотят около € 100 млн

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перейти в мадридский «Реал», сообщает Sport1.de.
По информации источника, англичанин хочет остаться в «Боруссии» до 2023 года, после чего может перейти в другую команду. Отмечается, что немцы попросят за трансфер хавбека около € 100 млн. Руководство «сливочных» видит в Беллингеме наследника Луки Модрича, которому в сентябре исполнится 37 лет.
Помимо «Реала», в подписании футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Беллингем принял участие в 25 встречах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Полузащитник стал игроком немецкого клуба летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн, а сейчас его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в € 75 млн. С 2020 года Беллингем вызывается в сборную Англии.
- 29 марта 2022
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