Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить команду, сообщает Claret&Hugh.
По информации источника, в услугах Зинченко заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Переходу 25-летнего украинского футболиста может поспособствовать тот факт, что «горожане» ищут игрока на позицию левого защитника. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является поклонником Зинченко и хочет видеть его в команде. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн (примерно € 47 млн). Сам защитник рассчитывает продлить соглашение с «Манчестер Сити».
Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.
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