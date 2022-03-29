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Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»

Александр Зинченко может перейти в «Вест Хэм Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может сменить команду, сообщает Claret&Hugh.

По информации источника, в услугах Зинченко заинтересован «Вест Хэм Юнайтед». Переходу 25-летнего украинского футболиста может поспособствовать тот факт, что «горожане» ищут игрока на позицию левого защитника. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес является поклонником Зинченко и хочет видеть его в команде. Сумма трансфера оценивается в £ 40 млн (примерно € 47 млн). Сам защитник рассчитывает продлить соглашение с «Манчестер Сити».

Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.

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