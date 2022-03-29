Килиан Мбаппе не рассматривает вариант с переходом в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не хочет переходить в «Барселону». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, француз либо останется в парижском клубе, либо перейдёт в «Реал». При этом Килиан не заключил предварительного соглашения со «сливочными» и отклонил все предложения парижан по продлению контракта. Оба клуба пытаются договориться с нападающим.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.
«Барселона» с 54 баллами в 28 встречах поднялась на третье место в Ла Лиге после победы в «эль класико». Вторую строчку по-прежнему занимает «Севилья», в активе которой 57 очков после 29 матчей.
- 29 марта 2022
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