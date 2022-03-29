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Сборная Хорватии обыграла Болгарию в товарищеском матче с двумя удалениями

Сборная Хорватии обыграла Болгарию в товарищеском матче с двумя удалениями
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В товарищеском матче сборная Хорватии встречалась с национальной командой Болгарии. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар) и завершилась победой хорватской команды со счётом 2:1.

На 63-й минуте встречи защитник сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 69-й минуте счёт открыл нападающий сборной Болгарии Кирилл Десподов. Через минуту Деспотов был вынужден покинуть поле после получения второй жёлтой карточки. На 76-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота болгарской команды, который успешно реализовал хорватский полузащитник Лука Модрич. Через 4 минуты форвард сборной Хорватии Андрей Крамарич установил итоговый счёт матча.

Напомним, сборная Хорватии заняла 1-е место в группе Н отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
29 марта 2022, вторник. 17:00 МСК
Хорватия
Окончен
2 : 1
Болгария
0:1 Десподов – 69'   1:1 Модрич – 76' (пен)   2:1 Крамарич – 80'
Удаления: Чалета-Цар – 63' / Десподов – 70'
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