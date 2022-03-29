«Локомотив» поедет на поезде на матч с «Ростовом» и обратно в Москву

Московский «Локомотив» поедет на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» на поезде. Встреча состоится 10 апреля и пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.
«Локомотив» планирует добираться на игру с «Ростовом» поездом. После матча команда вернётся в Москву этим же видом транспорта», — приводит слова пресс-службы железнодорожников «РБ Спорт».
В 23-м туре «Ростов» примет дома «Нижний Новгород», а «Локомотив» сыграет домашний матч со «Спартаком».
После 22 сыгранных туров в чемпионате России «Локомотив» располагается на шестом месте в турнирной таблице. Московская команда имеет в своём активе 34 очка. «Ростов» с 22 очками находится на 12-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Зенит» (48). Санкт-петербургский клуб также является действующим чемпионом России.
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