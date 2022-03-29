Робертсон — о матчах сборной Шотландии: отпуск и так урезан. Две недели отдыха неприемлемы

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался по поводу расписания матче национальной команды в июне.
«Несправедливо просить футболистов выступать шесть раз в июне, когда наш отпуск и так урезан из-за предстоящего чемпионата мира, который состоится в середине сезона. Сейчас много говорят о заботе об игроках, и я надеюсь, что это сыграет роль в принятии некоторых решений. Давать игрокам две недели отдыха за весь год неприемлемо. Лига наций УЕФА — важный турнир, но четыре матча — это много, учитывая непростой сезон. Четыре игры — это максимум, который может быть», — приводит слова Робертсона The Independent.
Напомним, в июне текущего года сборной Шотландии предстоит провести 4 матча в Лиге наций УЕФА, а также 2 встречи в стыках за право выступить на чемпионате мира 2022 года.
- 29 марта 2022
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