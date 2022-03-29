Директор «Аякса» прокомментировал возможный уход тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Технический директор «Аякса» Джерри Хамстра прокомментировал возможный уход главного тренера амстердамского клуба Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».



«Было бы здорово, если бы тен Хаг остался на посту тренера «Аякса» в следующем сезоне. У неё всё ещё есть контракт с клубом, но все мы знаем, как утроен мир. Пока Эрик сосредоточен на работе с «Аяксом». Время покажет, что будет дальше», — приводит слова Хамстры Voetbal International.



Ранее сообщалось, что тен Хаг является фаворитом на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Среди других претендентов на пост главного тренера «МЮ» выделяются тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и Луис Энрике из сборной Испании.



Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «МЮ».

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