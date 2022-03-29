Пименов: во время матчей за «Локомотив» против «Спартака» понял, что их нельзя бояться

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Локомотиву» и «Спартаку» в очном противостоянии легко точно не будет. Могу вспомнить, что когда я защищал цвета «железнодорожников», мы в начале нулевых выходили играть с тогдашним лидером и многолетним на тот момент чемпионом. Тогда мы поняли главное: нельзя бояться. Опасаться надо любого, а бояться – нет.
Я точно планирую пойти на субботний матч. Это игра, которую нельзя пропустить. Нас ждёт интересный матч», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
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