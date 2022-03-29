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Глик: Ибрагимович — отличный игрок, но у сборной Швеции много хороших футболистов

Глик: Ибрагимович — отличный игрок, но у сборной Швеции много хороших футболистов
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Защитник «Беневенто» и сборной Польши Камил Глик в преддверии финального стыкового матча отбора ЧМ-2022 с национальной командой Швеции поделился мнением о шведском форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Мы несколько раз играли с Ибрагимовичем друг против друга в Серии А. Он отличный игрок, но я сосредоточен не только на нём, у шведов много хороших футболистов.

Такие матчи очень будоражат, в сборной ты всегда ждёшь таких моментов. У нас есть шанс выйти на четвёртый крупный турнир подряд, и я уверен, что мы это сделаем», — приводит слова Глика пресс-служба УЕФА.

Финальный стыковой матч отбора ЧМ-2022 Польша — Швеция состоится сегодня, 29 марта, на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Начало встречи — в 21:45 мск.

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