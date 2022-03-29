Рангник предложил арбитрам АПЛ тренироваться с клубами, чтобы игроки могли их узнать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предложил арбитрам английской Премьер-лиги тренироваться вместе с клубами, сообщает Daily Mail.
По информации источника, немец огласил данную идею на встрече тренеров с главой судейского комитета Англии Майклом Райли. По задумке Рангника, тренировки с судьями позволят игрокам лучше узнать их. Отмечается, что другие тренеры поддержали инициативу наставника «МЮ».
В ближайшее время судейский корпус Англии должен обсудить предложение Рангника. Вероятно, что его одобрят к началу следующего сезона.
63-летний Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «красных дьяволов».
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