Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник предложил арбитрам АПЛ тренироваться с клубами, чтобы игроки могли их узнать

Рангник предложил арбитрам АПЛ тренироваться с клубами, чтобы игроки могли их узнать
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник предложил арбитрам английской Премьер-лиги тренироваться вместе с клубами, сообщает Daily Mail.

По информации источника, немец огласил данную идею на встрече тренеров с главой судейского комитета Англии Майклом Райли. По задумке Рангника, тренировки с судьями позволят игрокам лучше узнать их. Отмечается, что другие тренеры поддержали инициативу наставника «МЮ».

В ближайшее время судейский корпус Англии должен обсудить предложение Рангника. Вероятно, что его одобрят к началу следующего сезона.

63-летний Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «красных дьяволов».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Марш: думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Рангника
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022