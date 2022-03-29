Эстония вылетела в дивизион D Лиги наций, уступив Кипру

Сегодня, 29 марта, состоялся матч между сборными Кипра и Эстонии за право остаться в группе C Лиги наций. Команды играли на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке (Кипр). Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу киприотов.

Спустя 19 минут игры счёт открыл Маринос Ционис после паса Николаса Иоанну. На 43-й минуте жёлтую карточку получил Данило Шполярич, через 4 минуты он получил второй горчичник и был удалён с поля. Затем Пьерос Сотириу укрепил преимущество хозяев — 2:0.

В другой игре в рамках стыкового матча Лиги наций за место в группе С сборная Казахстана принимала национальную команду Молдавии. Основное время противостояния завершилось со счётом 1:0 в пользу молдован, а в серии пенальти сильнее оказались казахи.

В первом матче сборная Эстонии принимала команду Кипра. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена – Лиллекюла» в Таллине (Эстония). Команды сыграли вничью – 0:0.