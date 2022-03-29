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Сборные Польши и Швеции объявили стартовые составы на финальный матч отбора на ЧМ-2022

Сборные Польши и Швеции объявили стартовые составы на финальный матч отбора на ЧМ-2022
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Стали известны стартовые составы Польши и Швеции на финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Команды встретятся на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Швеция.

Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Белик, Модер, Горальски, Кэш, Шиманьски, Зелиньски, Левандовски.

Запасные: Грабара, Скорупски, Хелик, Кендзёра, Пухач, Ветеска, Гросицки, Крыховяк, Журовский, Реца, Букса, Пёнтек.

Сборная Швеции: Ольсен, Аугустинсон, Даниэльссон, Линделёф, Крафт, Форсберг, Карлстрём, Олссон, Кулушевски, Исак, Квайсон.

Запасные: Линде, Нордфельдт, Бенгтссон, Хеландер, Старфельт, Сундгрен, Классон, Сванберг, Хргота, Ибрагимович, Эланга, Карлссон.

Победитель пары Польша — Швеция выйдет на чемпионат мира в Катаре.

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