Гол Эриксена помог сборной Дании разгромить Сербию в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Дании принимала национальную команду Сербии. Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 15-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Дании Йоаким Мехле. На 53-й минуте полузащитник Йеспер Линдстрём упрочил преимущество датской команды, забив гол после передачи хавбека Пьера-Эмиля Хёйбьерга. Через 4 минуты итоговый счёт установил датский полузащитник Кристиан Эриксен. Этот гол стал вторым для хавбека после возвращения в сборную Дании. Ранее Эриксен пережил остановку сердца.
Напомним, сборная Дании заняла 1-е место в группе F отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира. Сербия завершила отбор на 1-м месте в группе А и также пробилась на чемпионат мира.
- 29 марта 2022
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