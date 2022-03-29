Эден Азар перенёс операцию на ноге

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар был прооперирован, сообщает пресс-служба мадридского клуба.



Операция по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости прошла успешно. 31-летний Азар уже приступил к процессу восстановления. Ранее сообщалось, что восстановление бельгийца может продлиться до конца текущего сезона.



Напомним, в 2019 году Азар перешёл в мадридский «Реал» за € 115 млн. В нынешнем сезоне в 17 матчах чемпионата Испании он отдал 1 результативную передачу. Ранее появлялась информация, что Азар хочет уйти из «Реала». Соглашение между командой и игроком рассчитано до лета 2024 года.



Мадридский «Реал» набрал 66 очков в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.

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