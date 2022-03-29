«Барселона» готова дать € 40+10 млн за форварда «Лидса». Предложение в € 35 млн отклонили

«Барселона» хочет подписать нападающего «Лидс Юнайтед» Рафинью.
Как сообщает Sport.es, каталонцы готовы дать «павлинам» € 40+10 млн за бразильского форварда. Это предложение сине-гранатовые считают окончательным.
Ранее сообщалось, что «Лидс» не устроило предложение «Барсы» в € 35 млн за переход Рафиньи. При этом каталонцы смогут купить бразильца за € 25 млн, если «павлины» вылетят в Чемпионшип.
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также за бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 27 матчах английской Премьер-лиги забил девять голов и отдал три голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 45 млн.
«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:
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