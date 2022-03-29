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Эриксен — о возвращении на «Паркен»: мурашки по коже. Это очень важный вечер для меня

Эриксен — о возвращении на «Паркен»: мурашки по коже. Это очень важный вечер для меня
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал возвращение на стадион «Паркен» в Копенгагене в товарищеском матча с национальной командой Сербии (3:0). Датский хавбек забил гол в этой встрече.

«Этот вечер очень важен для меня. Оказаться снова на «Паркене», забить гол при такой поддержке трибун — это то, от чего у меня мурашки по коже», — приводит слова Эриксена TV2.

Напомним, в матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1), который прошёл на стадионе «Паркен» летом 2021 года, полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Впервые сыграть в официальном матче после восстановления Эриксену удалось в конце февраля 2022-го в составе английского «Брентфорда».

Сборная Дании заняла 1-е место в группе F отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира. Сербия завершила отбор на 1-м месте в группе А и также пробилась на чемпионат мира.

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