Романцев: отказ Польши играть с Россией смахивает на картёжное шулерство в электричках

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев прокомментировал отказ сборной Польши играть с командой России в стыковом матче чемпионата мира 2022 года.
«Мне очень жаль, что страна с большими футбольными традициями, воспитавшая столько звёздных игроков, отказалась от честной борьбы, а пошла по пути закулисных комбинаций и интриг. Ведь они могли бы провести матч с нами на нейтральном поле и выяснить, кто больше достоин путёвки на чемпионат мира.
Но зачем искушать судьбу, когда можно словчить и, как говорят в народе, проскочить на дурака? Значит, просто боялись. Вот почему с этого момента для меня сборной Польши с Левандовским больше не существует. И то, как эта компания повела себя, смахивает на картёжное шулерство в электричках, где для выигрыша хороши любые средства», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
- 29 марта 2022
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