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«Манчестер Юнайтед» интересуется Нагельсманом

«Манчестер Юнайтед» интересуется Нагельсманом
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 34-летний немецкий специалист симпатичен руководству «Манчестер Юнайтед», однако в английском клубе уверены, что Нагельсман не покинет мюнхенскую «Баварию». Среди других претендентов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» выделяются наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино и Луис Энрике из национальной команды Испании.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний немецкий специалист возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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