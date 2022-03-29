Португалия — Северная Македония: Бруну Фернандеш открыл счёт

Сегодня, 29 марта, проходит финальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Португалии и Северной Македонии.

Бруну Фернандеш открыл счёт на 32-й минуте. Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине, Бруну перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершении Фернандеш нанёс прицельный удар в угол ворот.

Победитель пары Португалия — Северная Македония выйдет на чемпионат мира в Катаре. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.



Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.