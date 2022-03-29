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Тошич: верю, что клубы из России вернут в еврокубки и они будут бороться за высокие места

Тошич: верю, что клубы из России вернут в еврокубки и они будут бороться за высокие места
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Тобол», поделился мнением об игре московского клуба, а также выразил надежду на возвращение российских команд в еврокубки.

«Пока у меня контракт в Казахстане до конца этого года, я чувствую себя прекрасно тут. Возвращение в ЦСКА? Я не хочу возвращаться в ЦСКА, как футболист я закончил свой эпизод в этом клубе. Сейчас там играют качественные футболисты, и я этому рад. Не знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Футбол — моя жизнь, планирую оставаться в этой сфере. Пока непонятно в каком виде.

Мне нравится, как играет нынешний ЦСКА. Зимой армейцы качественно усилились — новички сразу дают результат. Сейчас мы видим тот ЦСКА, который нравится болельщикам. Я очень рад, что команда идёт по тому пути, который мы так ждали. Надеюсь, скоро ЦСКА станет снова лучшим клубом России. Есть хорошие шансы, что они догонят «Зенит» в этом сезоне.

Ситуация с отстранением российского футбола от соревнований? Футболисты должны быть терпеливыми и подождать, когда всё это закончится. Верю, что российские клубы вернут в еврокубки и они будут бороться за самые высокие места. Надеюсь, что всё решится позитивно», — приводит слова Тошича «Рейтинг букмекеров».

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