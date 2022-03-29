Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСВ в ближайшее время объявит о назначении ван Нистелроя на пост главного тренера

ПСВ в ближайшее время объявит о назначении ван Нистелроя на пост главного тренера
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ, сообщает ED.nl.

По информации источника, ван Нистелрой приступит к обязанностям тренера со следующего сезона. В ближайшее время клуб официально объявит о назначении Руда. Его помощником будет назначен Фред Руттен. Действующий наставник нидерландского клуба Роджер Шмидт покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

Новость по теме
Руд ван Нистелрой пока не дал согласия возглавить ПСВ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022