ПСВ в ближайшее время объявит о назначении ван Нистелроя на пост главного тренера

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ, сообщает ED.nl.



По информации источника, ван Нистелрой приступит к обязанностям тренера со следующего сезона. В ближайшее время клуб официально объявит о назначении Руда. Его помощником будет назначен Фред Руттен. Действующий наставник нидерландского клуба Роджер Шмидт покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.



Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

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