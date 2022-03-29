ПСВ в ближайшее время объявит о назначении ван Нистелроя на пост главного тренера
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой станет главным тренером ПСВ, сообщает ED.nl.
По информации источника, ван Нистелрой приступит к обязанностям тренера со следующего сезона. В ближайшее время клуб официально объявит о назначении Руда. Его помощником будет назначен Фред Руттен. Действующий наставник нидерландского клуба Роджер Шмидт покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.
Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.
Новость по темеРуд ван Нистелрой пока не дал согласия возглавить ПСВ
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