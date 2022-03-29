Голкипер «Дженоа» Сиригу может перейти в «Интер»

Вратарь «Дженоа» Сальваторе Сиригу может стать игроком действующего чемпиона страны «Интера». Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, руководство «нерадзурри» планирует пригласить в клуб вратаря «Аякса» Андре Онану, который должен стать первым номером миланского клуба. Если нынешний голкипер «Интера» Самир Ханданович не согласится на роль дублёра, Сиригу может пополнить стан миланцев.

На чемпионате Европы — 2020 Сиригу был вторым вратарём сборной Италии после Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянская национальная команда в финальном матче одолела Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.)



Сиригу защищал цвета «Торино» с 2017 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Севилью», «Осасуну», «Палермо» и другие команды. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 62 мяча.