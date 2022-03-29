Лапорта: Суперлига жива. Нельзя допустить сотрудничества УЕФА и клубов-государств

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о проекте Европейской Суперлиги.



«Суперлига жива. Мы ждём судов и защищаем право на свободную конкуренцию. И она победит.



Теперь Суперлига – открытый турнир, а не закрытый. Проект развивается. Это соревнование, безусловно, станет самым привлекательным в мире. Из Суперлиги может получиться улучшенная версия Лиги чемпионов.



Думаю, мы придём к конструктивному диалогу с УЕФА. Мне кажется, мы пойдём этим путём, но руководить всем будут клубы.



Нельзя допускать того, что клубы, управляемые государствами, шли рука об руку с УЕФА. Это даёт им право делать всё, что они хотят. Так они будут хозяевами европейского футбола. Мы не можем этого допустить ради выживания других клубов.



Многие английские клубы выступают за Суперлигу, но не говорят об этом, потому что ждут решение суда», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

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